Batman'da Alacak Verecek Meselesi Yüzünden Silahlı Kavga: 2 Ölü, 3 Yaralı

Batman'da bir diş deposunda alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

BATMAN'da, işyerinde iki grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada Murat İnsel (28) ve Salih İnsel (23) tabancayla vurularak öldürüldü, 3 kişi de yaralandı.

Olay, 21.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir diş deposunda meydana geldi. İş yerinde iki grup arasında iddiaya göre, alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup, tabancalarla birbirlerine ateş açtı. Kısa süren çatışmada, Murat İnsel, Salih İnsel, M.İ. (25), B.İ. (24) ve M.F.Ç. (19) yaralandı. Öte yandan kavgaya karıştıkları ileri sürülen A.Ç. (42) ve F.Ç. (25) ise olayın ardından kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Murat İnsel ile Salih İnsel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayda hafif yaralanan M.F.Ç., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Şüpheliler A.Ç. ve F.Ç.'nin yakalanması için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

