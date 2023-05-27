Batman'da Akrabalar Arasında Çıkan Kavgada Bir Kişi Yaralandı
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Batman'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada bacağından yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Batman'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada bacağından yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Cudi Mahallesi'nde akraba olan iki grup arasında sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda A.P. pompalı tüfekle S.P'yi bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis mahallede güvenlik önlemi alırken, yaralı S.P. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel