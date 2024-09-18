Batman'da akaryakıt tankerinde gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Hasankeyf yolu üzerinde durdurulan tankerde arama yapıldı.

Aramada, 510 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.