Batman'da akaryakıt tankerinde 1600 paket sigara ele geçirildi

Batman'da bir akaryakıt tankerinde gümrük kaçağı 1600 paket sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Batman-Hasankeyf kara yolunda durdurulan akaryakıt yüklü tankerde arama yapan ekipler gümrük kaçağı 1600 paket sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan tanker sürücüsü V.A. hakkında adli işlem yapıldı.