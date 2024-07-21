Üye Girişi
Haberler

Batman'da akaryakıt tankerinde 1600 paket sigara ele geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da yapılan operasyonda bir akaryakıt tankerinde gümrük kaçağı 1600 paket sigara bulundu. Tanker sürücüsü gözaltına alındı.

Batman'da bir akaryakıt tankerinde gümrük kaçağı 1600 paket sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Batman-Hasankeyf kara yolunda durdurulan akaryakıt yüklü tankerde arama yapan ekipler gümrük kaçağı 1600 paket sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan tanker sürücüsü V.A. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Batman Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık Politika Güncel Haberler

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

 Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

 ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

 Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık

Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title