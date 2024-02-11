Batman'da AK Parti seçim lokalinin açılışı yapıldı.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Turgut Özal Bulvarındaki lokalin açılışında, Batman merkez ile ilçeler ve beldelerde bütün belediyelere talip olduklarını söyledi.

Kendilerine inandıklarını, Batman'a hizmet etme yarışı içerisinde olduklarını ifade eden Nasıroğlu, Batman'ın geleceği için güçlü bir kadro kurduklarını dile getirdi.

Nasıroğlu, çocuk ve gençlerin geleceği için mücadele ettiklerini aktardı.

AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan da lokallerini açtıklarını ve tüm vatandaşların teveccühünü beklediklerini söyledi.

Yaptıkları ve yapacakları hizmetleri vatandaşlara anlatacaklarını dile getiren Ceylan, "Seçim çalışmalarımız Batman'ın dört bir yanında devam edecek." ifadesini kullandı.