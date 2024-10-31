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Batman'da Aile İçi Trajedi: Baba, Eşi ve Oğlunu Öldürüp İntihar Etti

Batman'da Aile İçi Trajedi: Baba, Eşi ve Oğlunu Öldürüp İntihar Etti
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Batman'da bir babanın, eşi ve oğlunu öldürdükten sonra intihar etmesi sonucu aile cenazeleri yan yana toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BATMAN'da tabancayla intihar eden Nesim Adım (33) ile olay öncesi öldürdüğü eşi Tuba Adım (32) ve oğlu Ali Ensar Adım'ın (11) cenazeleri, yan yana toprağa verildi.

Olay, dün öğleden sonra Tilmerc Mahallesi'ndeki villada meydana geldi. İş arkadaşları telefonla aradıkları Nesim Adım'a ulaşamayınca evine gitti. Uzun süre çaldıkları kapı açılmayınca, camı kırıp içeri giren arkadaşları, Nesim Adım'ı, oğlu Ali Ensar ve eşi Tuba Adım'ı kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. İlk belirlemelere göre; Nesim Adım'ın oğlu ve eşini öldürdükten sonra yaşamına son verdiği belirtildi.

BORÇLARI OLDUĞUNA DAİR NOT BIRAKMIŞ

Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından Tilmerç Mezarlığı'nda gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Olay ile ilgili soruşturma sürerken, Nesim Adım'ın olay günü saat 02.00'de, kendisi, eşi ve çocuğunun olduğu bir görüntü paylaştığı ortaya çıktı. Diğer yandan Nesim Adım'ın olay öncesi borçları olduğuna dair bir not bıraktığı iddia edildi. DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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