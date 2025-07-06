Batman'da Aile İçi İnfaz: Annesini Yaralayan Kardeş Öldürüldü

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Batman'da bir evde tartışma sırasında annesini bıçakla yaralayan Boran Güner, ağabeyi A.G. tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası A.G. firar etti, yakalanması için çalışmalar sürüyor.

1) ANNESİNİ BIÇAKLA YARALAYAN KARDEŞİNİ ÖLDÜRÜLDÜ

BATMAN'da Boran Güner (24), evde eşiyle tartışırken araya giren annesini bıçakla yaraladı. Ağabeyi A.G. (25) de Boran Güner'i tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan A.G.'nin yakalanması için çalışma sürüyor.

Olay, dün gece saatlerinde Seyitler Mahallesi'nde meydana geldi. Boran Güner, evde eşiyle tartıştığı sırada araya giren annesi S.G.'yi bıçakla yaraladı. Bunun üzerine ağabeyi A.G., Boran Güner'i tabancayla vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güner ve annesi S.G., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Boran Güner, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Güner'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Yaralı anne S.G.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Boran Güner'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Firari ağabey A.G.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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