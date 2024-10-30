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Batman'da Aile Felaketi: Baba Eşini ve Oğlunu Öldürüp İntihar Etti

Batman'da Aile Felaketi: Baba Eşini ve Oğlunu Öldürüp İntihar Etti
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Batman'da Nesim Adım, eşi Tuğba Adım ve 11 yaşındaki oğlu Ali Ensar'ı öldürdükten sonra intihar etti. Olay, Tılmerç Mahallesi'nde meydana geldi.

(BATMAN) - Batman'da Nesim Adım, eşi Tuğba Adım ve 11 yaşındaki oğlu Ali Ensar'ı öldürüp, intihar etti.

Olay, kent merkezindeki Tılmerç Mahallesi'nde meydana geldi. Nesim Adım (32), eşi Tuğba Adım ve 11 yaşındaki oğulları Ali Ensar Adım'dan haber alamayan yakınları bulundukları adrese geldi. Eve giren yakınları, çiftin ve çocuklarının cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede Nesim Adım'ın eşini ve oğlunu tabancayla öldürüp, ardından intihar ettiğini belirledi.

Çiftin ve çocuklarının cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaynak: ANKA / Güncel

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