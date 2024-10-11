Üye Girişi
Haberler

Batman'da Abart Egzozlu Araçlara Cezai İşlem

Batman'da Abart Egzozlu Araçlara Cezai İşlem
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da, çevreyi rahatsız eden abart egzoz kullanımı nedeniyle 3 motosiklet ve 1 otomobil trafikten men edildi. Uygulamalarda, kask takmayan ve ehliyet bulundurmayan sürücülere de cezai işlem uygulandı.

BATMAN'da, 'Abart egzoz' kullanarak çevredekileri rahatsız eden 3 motosiklet ve 1 otomobil, trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin çeşitli noktalarında uygulamalar gerçekleştirildi. Uygulamalarda, mevzuata uygun olmayan teknik değişiklikle 'Abart egzoz' olarak tabir edilen yüksek sesli egzozu kullanıp, çevredekilerin huzurunu bozan, kask takmayan ve ehliyetini yanında bulundurmadığı tespit edilen 3 motosiklet ve 1 otomobil sürücüsüne cezai işlem uygulandı, araçlar trafikten men edildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Motosiklet Otomobil Güvenlik 3-sayfa Güncel trafik Batman Çevre Yaşam

Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak! İşte yeni vergi paketinin detayları

Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak

 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak

Şaka değil! Artık taktığımız saate de vergi ödeyeceğiz

 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var

İnfial yaratacak görüntü! Savcıyı makamında böyle tehdit etti
Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı

Köfteci Yusuf'un sahibi kendini savunurken siyasileri ateşe attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gebze'de köpekleri ve kedileri kim öldürdü? Kızılcık Şerbeti 72. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Ekim Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kredi kartı limiti nasıl düşürülür? Zinnur Büyükgöz kimdir? Zinnur Büyükgöz hayatı ve biyografisi! Gebze'de ne oldu (VİDEO)? Gebze'de hayvan katliamı! Gebze'de hayvanlar neden, nasıl öldürüldü? Alanyaspor Hull City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Alanyaspor Hull City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle SON BÖLÜM izle 10 Ekim Cuma Yalı Çapkını yeni fragmanı yayınlandı Yeni vergi paketinde neler var? CANLI DÖVİZ KURU 11 EKİM | Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Türkiye- Karadağ maçı muhtemel 11'ler! Türkiye- Karadağ maçında Arda Güler oynayacak mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.