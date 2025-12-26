Haberler

Batman'da 2 otomobil ve 3 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı

Batman'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 2 otomobil ve 3 motosiklet sürücüsüne toplamda 83 bin 689 lira ceza kesildi. Uygulamada abart egzoz bulunduran sürücülere ceza verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında yapılan uygulamalar aralıksız sürüyor.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
