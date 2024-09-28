Batman'da Abart Egzoz Kullananlara Ceza Yağdı

BATMAN'da, polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde abart egzoz kullanan 1 motosiklet ve 1 otomobil sürücüsüne toplamda 12 bin 878 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin çeşitli noktalarında denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, mevzuata uygun olmayan teknik değişiklikle 'Abart egzoz' olarak tabir edilen yüksek sesli egzozu kullanarak çevredekilerin huzurunu bozan 1 motosiklet ve 1 otomobil sürücüsüne, toplamda 12 bin 878 lira cezai işlem uygulandı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,