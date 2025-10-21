Batman'da Abart Egzoz Kullananlara 121 Bin Lira Ceza

BATMAN'da polis ekipleri tarafından abart kullanan 1 otomobil ve 5 motosiklet sürücüsüne toplamda 121 bin 43 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında yapılan uygulamalarda, mevzuata uygun olmayan teknik değişiklikle 'abart egzoz' olarak tabir edilen yüksek sesli egzoz kullanan 1 otomobil ve 5 motosiklet sürücüsüne, toplamda 121 bin 43 lira ceza kesildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,