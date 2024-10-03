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Batman'da Abart Egzoz Kullanan Motosiklet Sürücülerine Cezalar Kesildi

Batman'da Abart Egzoz Kullanan Motosiklet Sürücülerine Cezalar Kesildi
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Batman'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, yüksek sesli abart egzoz kullanan 3 motosiklet sürücüsüne toplam 32 bin 294 lira ceza kesildi.

BATMAN'da polis ekipleri tarafından abart egzoz kullanan 3 motosiklet sürücüsüne toplamda 32 bin 294 lira cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında yapılan uygulamalarda mevzuata uygun olmayan teknik değişiklikle abart egzoz olarak tabir edilen yüksek sesli egzozu kullanarak vatandaşların huzurunu bozan 3 motosiklet sürücüsüne toplamda 32 bin 294 lira cezai işlem uygulandı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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