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Batman'da Abart Egzoz Kullanan Motosiklet Sürücülerine Ceza

Batman'da Abart Egzoz Kullanan Motosiklet Sürücülerine Ceza
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Batman'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik uygulamalarında, abart egzoz kullanan 3 motosiklet sürücüsüne toplam 22 bin 654 lira ceza kesildi.

BATMAN'da, polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda abart egzoz kullanan 3 motosiklet sürücüsüne 22 bin 654 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında, kentin çeşitli noktalarında trafik uygulamaları yapıldı. Uygulamalarda, mevzuata uygun olmayan teknik değişiklikle abart egzoz olarak tabir edilen yüksek sesli egzozu kullanan 3 motosiklet sürücüsüne, toplamda 22 bin 654 lira cezai işlem uygulandı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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