Batman'da 93 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 93 kilo 216 gram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma yapıldı.

Uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan ekipler kent girişinde iki hafif ticari aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada torbalar içerisinde 93 kilo 216 gram skunk ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 25 bin 850 dolar ele geçirildi.

Araçlardaki 5 şüpheli gözaltına alındı.