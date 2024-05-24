Batman'da 93 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 93 kilo 216 gram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kent girişinde durdurulan araçlarda torbalar içerisinde skunk ve 25 bin 850 dolar bulundu.
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 93 kilo 216 gram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma yapıldı.
Uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan ekipler kent girişinde iki hafif ticari aracı durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada torbalar içerisinde 93 kilo 216 gram skunk ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 25 bin 850 dolar ele geçirildi.
Araçlardaki 5 şüpheli gözaltına alındı.