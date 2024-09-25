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Batman'da 9 Katlı Binada Yangın Çıktı

Batman'da 9 Katlı Binada Yangın Çıktı
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Batman'da bir 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi bölgeden geçen İl Sağlık Müdürü yaptı.

BATMAN'da 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi, bu sırada bölgeden geçen İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Semih Canpolat yaptı.

Batman-Siirt Çevre Yolu'nda bulunan 9 katlı binanın çatı katında, akşam saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için takviye olarak bölgeye TOMA ekipleri de yönlendirildi. Binada mahsur kalanlar, yangın merdiveniyle tahliye edildi. Yangında yaralanan 3 kişiye, ilk müdahaleyi, o sırada bölgeden geçen İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Semih Canpolat yaptı, gerekli yönlendirmelerde bulundu. Yaralılar, müdahalenin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın 2 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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