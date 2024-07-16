Batman'da 81 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı
Batman'da yapılan operasyonda bir araçta 81 kilo 124 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Batman'da bir araçta 81 kilo 124 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Temmuz'da kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.
Bu çerçevede kent girişinde durdurulan taksi ve hafif ticari araçta arama yapıldı.
Ekipler, hafif ticari araçta 81 kilo 124 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Taksinin öncü araç olduğunu belirleyen ekipler, araçlardaki 3 kişiyi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.