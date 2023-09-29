Batman'da 8 kilo 40 gram skunk maddesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı
Batman'da polis ekipleri, durdurdukları şüpheli araçta yapılan kontrollerde 8 kilo 40 gram skunk maddesi buldu. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Batman'da 8 kilo 40 gram skunk maddesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.
Batman'da polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde durdurdukları şüpheli araçta yapılan kontrollerde 8 kilo 40 gram skunk maddesi buldu. Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel