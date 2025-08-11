Batman'da 8 Bin 640 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
Batman'da polis ekipleri, bir otomobilde yaptığı aramada 8 bin 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, durumundan şüphelenilerek durdurulan 1 otomobilde arama yapıldı. Aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 8 bin 640 paket sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel