Batman'da 8 Bin 640 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

BATMAN'da, polis ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada 8 bin 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, durumundan şüphelenilerek durdurulan 1 otomobilde arama yapıldı. Aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 8 bin 640 paket sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,