Batman'da 787 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gümrük kaçağı ürünlere yönelik çalışma yapıldı.

Tespit edilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 110 değişik markadan toplam 787 kaçak parfüme el konuldu.

İşletme sahibi İ.S'ye adli işlem uygulandı.