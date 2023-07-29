Batman'da 750 polisin katılımıyla 'Huzur' ve 'Güven' uygulaması yapıldı

BATMAN'da 750 polisin katılımıyla, 77 noktada 'Huzur' ve 'Güven' uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Güvenlik ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 750 polisin katılımıyla, 'Huzur' ve 'Güven' uygulaması yapıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada trafik kontrolleri yapıldı, umuma açık yerler ve mekanlar denetlendi. Huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik yapılan uygulamada 26 sabit nokta, 8 park, 3 kanca nokta, 40 umuma açık yer olmak üzere 77 ayrı noktada araç içi kontrolleri, üst araması, GBT sorgulaması ve yoklama kaçaklarına yönelik olmak üzere kontroller yapıldı.

Kent genelinde vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde denetimler geç saatlere kadar devam etti.