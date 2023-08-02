Batman'da 7 katlı bir binanın 7'inci katında akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede diğer katlara sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın Batman GAP mahallesinde 7 katlı bir binada meydana geldi. Bir binanın bacasından yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar 112'yi arayarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Batman Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken apartman sakinleri rahat bir nefes aldı. Hasara yol açan yangın ile ilgili ekipler soruşturma başlattı.

Batman'da 7 katlı binada yangın paniği

BATMAN - Batman'da 7 katlı bir binanın 7'inci katında akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede diğer katlara sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın Batman GAP mahallesinde 7 katlı bir binada meydana geldi. Bir binanın bacasından yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar 112'yi arayarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Batman Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken apartman sakinleri rahat bir nefes aldı. Hasara yol açan yangın ile ilgili ekipler soruşturma başlattı.