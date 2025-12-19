Batman'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü / Haber eklendi

Haberler

Batman'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Batman’da 7 katlı bir apartmanın 1. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Duman nedeniyle binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

BATMAN'da 7 katlı bir apartmanın 1'inci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, duman nedeniyle binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Turgut Özal Bulvarı'nda 7 katlı bir apartmanın 1'inci katındaki dairede sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dairede oturanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, duman nedeniyle binada mahsur kalanlar ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

