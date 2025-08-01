Batman'da 7 Bin 200 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Batman'da polis tarafından durdurulan bir TIR'da yapılan aramada 7 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

BATMAN'da, polis ekipleri tarafından bir TIR'da yapılan aramada 7 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uygulama noktasında durdurulan bir TIR'da arama yapıldı. Aramada, TIR'ın dorsesinde 7 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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