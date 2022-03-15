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Batman'da 62 düzensiz göçmen yakalandı

AA - İbrahim Toprak - Güncel
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Batman'da 62 düzensiz göçmen yakalandı

Batman'da 62 düzensiz göçmen yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Batman'da 62 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kozluk İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bitlis- Diyarbakır kara yolu Tuzlagözü yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde, düzensiz göçmenlerin bulunduğu belirlendi.

Yurda yaşa dışı yollarla giren 60 Afganistan, 1 İran ve 1 Bangladeş uyruklu göçmen bulunan otobüs, 15 gün trafikten men edildi. Otobüs firması hakkında da idari işlem başlatıldı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.

AA / İbrahim Toprak - Güncel

Diyarbakır, Hisarcık, Kozluk, Batman, Güncel, Haberler

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