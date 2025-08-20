Batman'da 6 Firari Hükümlü Yakalandı

Batman'da il jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlüyü yakaladı. Operasyonlar 11-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik 11-19 Ağustos'ta çalışma yürütüldü.

Düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y, K.D, İ.B, Y.Ö, E.D. ve M.K. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
