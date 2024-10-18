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Batman'da 55 Yıl Hapis Cezası Olan Kadın Yakalandı

Batman'da 55 Yıl Hapis Cezası Olan Kadın Yakalandı
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Batman'da hakkında 55 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı. 72 suç kaydı ve 14 farklı dosyası olan hükümlü, 3 ay süren fiziki takibin ardından Huzur Mahallesi'nde ele geçirildi.

Batman'da hakkında 55 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü kadın yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından hakkında 72 suç kaydı ve "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 14 farklı dosyadan toplam 55 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, firari hükümlünün saklanma ihtimali olan 20 adrese yönelik 3 ay boyunca fiziki takip gerçekleştirdi.

Çalışmayla saklandığı adresi tespit eden ekipler, Huzur Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, yakalanan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel

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