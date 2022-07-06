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Batman'da 55 bin 500 fidan toprakla buluşacak

AA - İbrahim Toprak - Güncel
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Batman'da 55 bin 500 fidan toprakla buluşacak

Batman Orman İşletme Müdürlüğü sonbaharda dikeceği 55 bin 500 fidan için Kozluk ilçesinde 200 hektarlık alanda toprak hazırlık çalışmasını tamamladı.

Batman Orman İşletme Müdürlüğü sonbaharda dikeceği 55 bin 500 fidan için Kozluk ilçesinde 200 hektarlık alanda toprak hazırlık çalışmasını tamamladı.

Batman Orman İşletme Müdürü Huriye Öztürk, AA muhabirine, kentte ağaçlandırma sahalarını çoğaltmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Geçen yıl Hasankeyf Tepebaşı köyünde toprak muhafaza ve erozyon kontrol sahasında 1071 hektarlık alanda ağaçlandırma yaptıklarını anımsatan Öztürk, bu yıl da hazırladıkları proje kapsamında Kozluk ilçesi Yazpınar köyünde 200 hektarlık alanda ağaçlandırma çalışması yapacaklarını bildirdi.

Toprak işleme çalışmalarının tamamlandığın kaydeden Öztürk, şöyle konuştu:

"Ağaçlandırma çalışmaları sonbaharda yapıldığı için araziyi dikime hazır hale getirdik. Sonbaharda sahaya 40 bin çam, sedir ve diğer türler ile 15 bin 500 köylülere gelir getirecek türlerden olan Antep fıstığı fidanı dikerek ağaçlandırmamızı tamamlayacağız."

Öztürk, amaçlarının Batman'ın ormanlık alanlarını arttırmak, gelir getirici türler dikerek bölge köylüsünü ekonomik açıdan kalkındırmak ve orman sevgisini kazandırmak olduğunu sözlerine ekledi.

AA / İbrahim Toprak - Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü Hasankeyf Kozluk Batman Güncel Haberler

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