Batman'da 54 kişinin yaralandığı kavga, bahçeye giren koyunlar nedeniyle çıkmış (2) - Haberler

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Batman'da 54 kişinin yaralandığı kavga, bahçeye giren koyunlar nedeniyle çıkmış (2)

Demirören Haber Ajansı - Arif Arslan - Güncel
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Batman'da 54 kişinin yaralandığı kavga, bahçeye giren koyunlar nedeniyle çıkmış (2)

KAVGA ANI KAMERADABatman'ın Beşiri ilçesine bağlı Yontukyazı köyünde, 5'i ağır 54 kişinin yaralandığı, husumetli 7 aile arasındaki kavganın cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KAVGA ANI KAMERADA

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Yontukyazı köyünde, 5'i ağır 54 kişinin yaralandığı, husumetli 7 aile arasındaki kavganın cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre, savaş alanına dönen köyde taraflar, birbirlerine taş ve sopalarla saldırırken, bazı köylüler de jandarmayı arayarak yardım istedi.


Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - Güncel

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