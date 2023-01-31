Batman'da 51 yerleşim yerinin yolu kapandı Güncel Haberler BATMAN'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle 51 yerleşim yerinin yolu kapandı. BATMAN'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle 51 yerleşim yerinin yolu kapandı. Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, Sason ilçesinde 16 köy ve 30 mezranın, Kozluk ilçesinde ise 5 mezranın yolu kapandı. Yağışın sürdüğü Sason ilçesinde, yüksek kesimlerdeki köylerde kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı olan köy yollarının açılması için çalışmalarına devam ediyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kozluk Sason Güncel Haberler

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