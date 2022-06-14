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Batman'da 5 yaşta okullaşma oranı artıyor

AA - İbrahim Toprak - Güncel
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Batman'da 5 yaşta okullaşma oranı artıyor

Batman Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, 5 yaştaki okullaşma oranının yüzde 95 civarında olduğunu söyledi.

Batman Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, 5 yaştaki okullaşma oranının yüzde 95 civarında olduğunu söyledi.

Kurtaran, AA muhabirine, okul öncesi eğitimle ilgili Batman'da ciddi çalışmalar yapıldığını belirterek, Milli Eğitim Bakanlığının hedefleri doğrultusunda 3, 4 ve 5 yaşta okullaşma oranını arttırmaya çalıştıklarını söyledi.

"Batman'ın okul öncesi 5 yaştaki okullaşma oranı Türkiye ortalamasının üzerinde." diyen Kurtaran, yüzde 100'e ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kurtaran, "5 yaştaki okullaşma oranımız şu an yüzde 95 civarında. 20016'da bu oran yüzde 37'lerdeydi. Bugün yüzde 95'lerdeysek gerçekten güzel ve yoğun bir çalışmanın neticesi." dedi.

Kentte ana okulları, uygulama ana sınıfları ve ana sınıfları olmak üzere toplam 15 bin 80 öğrencinin bulunduğunu anlatan Kurtaran, kısa süre içerisinde bu sayının daha da artacağını bildirdi.

Kurtaran, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın 3 bin anaokulu projesi kapsamında ilimize de 12 anaokulu yapılacak. Şu an bu çalışmalarımız devam ediyor. İlimizde 2022 yatırım programı kapsamında şu an itibarıyla 12 anaokulu planlanmış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesinde bazı hedefler belirledi. Biz de bu hedefi yakalamak için yoğun bir çaba içindeyiz."

AA / İbrahim Toprak - Güncel

milli eğitim bakanlığı Mahmut Kurtaran Batman Güncel Haberler

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