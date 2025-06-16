Batman'da 5 Kilo 400 Gram Skunk Ele Ge geçirildi

Batman'da 5 Kilo 400 Gram Skunk Ele Ge geçirildi
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Batman'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, bir kamyonette 5 kilo 400 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı, bir şüpheli tutuklandı.

Batman'da bir kamyonette 5 kilo 400 gram skunk ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ekiplerce kent girişinde, "öncü" olduğu değerlendirilen bir otomobil ile bir kamyonet durduruldu.

Araçlarda yapılan aramada, kamyonet kasasında 6 parça halinde 5 kilo 400 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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