Son Dakika | Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

Batman'da Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde edenlere yönelik son 3 günde 5 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken, söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 5 kilo 600 gram kubar esrar, 2 kilo 980 gram toz esrar, 3 kilo metamfetamin, 2 kilo eroin, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1.085 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı, 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.