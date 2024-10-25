Batman'da 5.7 Büyüklüğünde Deprem Senaryosu Tatbikatı Yapıldı

BATMAN'da, AFAD tarafından 5.7 büyüklüğünde deprem senaryosu tatbikatı düzenlendi. Vali Ekrem Canalp'in de katıldığı tatbikat, 11 kurum, 2 vakıf, 3 sivil toplum kuruluşu, 261 personel ve 42 araçla gerçekleştirildi

AFAD İl Müdürlüğü tarafından, Kozluk ilçesinde merkez üssü Yedibölük köyünde 5.7 büyüklüğünde deprem olduğu senaryosuyla tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikata Vali Ekrem Canalp, Vali Yardımcısı Mustafa Caner Culukar, kamu kurumlarının müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Senaryoda, depremin meydana geldiği 10.10 saatinde tüm afet çalışma gruplarına, afete müdahale çalışmalarına başlama çağrısı yapıldı. Tatbikatta enkazda arama-kurtarma ile sanayi yangını, tahliye, trafik kazası, beslenme, hasar tespiti, zarar tespiti, altyapı çalışmaları, enerji ve haberleşme çalışmaları, ayni bağış depo çalışmaları, psiko-sosyal destek çalışmaları yapıldı. Vali Canalp, tatbikata katılan ekiplerle hatıra fotoğrafı çektirerek teşekkür etti.

'BATMAN'IMIZIN PERFORMANSI GURUR VERİCİ'

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Vali Canalp, "Bu tatbikatımızda da bizim Kozluk ilçe merkezli 5.7 şiddetinde olan bir depremin tatbikatını yaptık. Böylesi bir durumda hangi kurumun neler yapması gerektiğine ilişkin sahada gerçek bir şekilde herkes üzerine düşen görevi yaptı. Bütün arkadaşlarımız çok da güzel performans sergilediler. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, kutluyorum. Burada toplam 261 personelimiz ve 42 araçla tatbikat yaptık. Batman'ımızın performansı gurur verici. Batman'da Şubat depremlerinde burada harekete geçtik ve depremin birinci günü akşamı bizim Batman'dan deprem bölgesine giden ekipler, arama kurtarma faaliyetlerine başladılar. Deprem bölgesindeki ilk mobil mutfağı da bizim Batman'ın ekipleri kurdu. Deprem olduğu zaman aklınıza gelen gelmeyen her türlü ihtiyaç ortaya çıkıyor" dedi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,