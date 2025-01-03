Batman'da 40 Okul Bahçesine Fidan Dikimi Yapıldı

Batman Orman İşletme Müdürlüğü sosyal alanların ağaçlandırılması kapsamında geçen yıl 40 okul bahçesine fidan dikimi gerçekleştirdi.

Batman Orman İşletme Müdürlüğünce, sosyal alanların ağaçlandırılması kapsamında Akça köyü ortaokulunda öğrencilerle birlikte 70 fidan toprakla buluşturuldu.

Batman Orman İşletme Müdürü Mehmet Özcan, AA muhabirine, Müdürlük olarak orman alanlarının korunması, geliştirilmesi, rehabilitasyonunun yanında orman varlığının arttırılması ve sosyal alanların ağaçlandırılması gibi görevleri yürüttüklerini söyledi.

Sosyal alaların ağaçlandırılması kapsamında 2024 yılında toplam 40 okula fidan dikim yaptıklarını aktaran Özcan, "Merkeze bağlı Akça köyü okulunda fidan dikildi. 2025 yılında 100 okulda fidanları toprakla buluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Öğrenci Belinay Sevim de Orman İşletme Müdürlüğünden gelen görevlilerle birlikte okul bahçesinde fidan dikimi yaptıklarını anlattı.