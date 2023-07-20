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Batman'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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Belde Mahallesi'ndeki köprülü kavşakta sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil, hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil park halindeki bir otomobile ve hafif ticari araca çarparak devrildi. Kazada devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza araçlarda hasara yol açtı.

Batman'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Belde Mahallesi'ndeki köprülü kavşakta sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil, hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil park halindeki bir otomobile ve hafif ticari araca çarparak devrildi.

Kazada devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza araçlarda hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel

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