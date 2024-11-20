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Batman'da 33 Yıl Hapis Cezası Olan PKK Üyesi Hükümlü Yakalandı

Batman'da 33 Yıl Hapis Cezası Olan PKK Üyesi Hükümlü Yakalandı
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Batman'da terör örgütü PKK üyesi olma suçundan 33 yıl hapis cezası bulunan Ş.T., yapılan operasyonla yakalandı. Hükümlünün, 2018-2019 yılları arasında DBP İl Başkanlığı görevinde bulunduğu öğrenildi.

Batman'da terör örgütü PKK üyesi olma suçundan hakkında kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) ekiplerince, terör örgütü PKK üyesi olma suçundan hakkında 33 yıl hapis cezası bulunan ve 2018-2019 yılları arasında DBP İl Başkanlığında görev yaptığı belirtilen Ş.T'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde olduğu tespit edilen hükümlünün düzenlenen operasyonla yakalandığı belirtilen açıklamada, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ş.T'nin cezaevine teslim edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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