Batman'da 31 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Batman'da 31 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Güncelleme:
Batman'da yapılan bir uygulama sonucu, 31 bin 410 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Batman'da 31 bin 410 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda kent girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde, gümrük kaçağı 31 bin 410 paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
