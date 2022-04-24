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Batman'da 300 çocuğa yönelik iftar programı düzenlendi

AA - Ahmet Işık - Güncel
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Batman'da 300 çocuğa yönelik iftar programı düzenlendi

Batman'ın Balpınar Belde Belediyesi tarafından aralarında yetim ve öksüzlerin de bulunduğu 300 çocuk için iftar programı düzenlendi.

BATMAN (AA) - Batman'ın Balpınar Belde Belediyesi tarafından aralarında yetim ve öksüzlerin de bulunduğu 300 çocuk için iftar programı düzenlendi.

Belediye bahçesinde düzenlenen programda konuşan Balpınar Belediye Başkanı Hüseyin Geylani, amaçlarının toplumda duyarlılık ve farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, çocukların güzel bir gün yaşamaları, birlik ve beraberlik içerisinde bir gün geçirmelerini istediklerini söyledi.

AK Parti İl Balkanı Akif Gür ise ramazanın manevi iklimini çocuklarla birlikte yaşamak istediklerini dile getirerek, çocuklarla iftarda bir araya geldiklerini belirtti.

Gür, "Güzel bir ramazan geçiriyoruz. Ramazan ayında her gün farklı bir etkinlikte vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bugün de çocuklarla bir araya geldik. Emeği geçen Belediye Başkanımız Hüseyin Geylani ve programa katılan çocuklara teşekkür ederim." dedi.

Çocuklar da düzenlenen programdan duydukları memnuniyet belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

AA / Ahmet Işık - Güncel

Hüseyin Geylani, Balpınar, Batman, Çocuk, Güncel, Haberler

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