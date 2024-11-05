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Batman'da 30 Kilo Skunk Yakalandı, 4 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da 30 Kilo Skunk Yakalandı, 4 Şüpheli Tutuklandı
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Batman'da dur ihtarına uymayan sürücünün kaza yapması sonucu hafif ticari araçta yapılan aramada 30 kilo 550 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

BATMAN'da sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı hafif ticari araçta 30 kilo 550 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurmak istedi. Sürücü, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadı ve girdiği arazide aracıyla kaza yapınca yakalandı. Araçtaki H.Y., M.F.Y., A.Ç. ve Y.Ç. gözaltına alınırken, aramada 30 kilo 550 gram skunk ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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