Sulama havuzuna düşen 3 yaşındaki Aydın hayatını kaybetti

Batman'ın Beşiri ilçesinde tarımsal sulama havuzuna düşen 3 yaşındaki Aydın Şirin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, öğleden sonra Beşiri ilçesine bağlı Doğankavak köyünde meydana geldi. Tarımsal sulama havuzu kenarında oynayan Aydın Şirin, ayağının kayması sonucu suya düştü. Olayı fark eden yakınları tarafından sudan çıkarılan çocuk, Beşiri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak küçük Aydın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Aydın Şirin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
