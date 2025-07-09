Batman'da 25 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Batman'da hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından tasarlayarak öldürme suçundan aranan ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G'nin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Ekiplerce bir aylık takibin ardından hükümlü yakalandı.

F.G. adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.