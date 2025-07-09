Batman'da 25 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da tasarlayarak öldürme suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü F.G., jandarma ekiplerinin bir aylık takibi sonucu yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Batman'da hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından tasarlayarak öldürme suçundan aranan ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G'nin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Ekiplerce bir aylık takibin ardından hükümlü yakalandı.

F.G. adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı

Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un meşhur plajı çöplerden geçilmiyor

İstanbul'un meşhur plajının son hali mide bulandırıcı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.