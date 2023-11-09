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Batman'da 25 kilo 736 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

Batman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir araçta 25 kilo 736 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.