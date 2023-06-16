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Batman'da 25 Adet Tabanca ve Tabanca Malzemesi Ele Geçirildi

Batman'da 25 Adet Tabanca ve Tabanca Malzemesi Ele Geçirildi

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Batman İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bir adreste yapılan aramada 25 adet tabanca ve çok miktarda tabanca malzemesi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent genelinde ruhsatsız tabanca üretimi yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 2 Haziran'da bir adreste arama yapıldı. Gözaltına alınan bir şüpheli sevk edildiği adli makamlarda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bir adreste yapılan aramada 25 adet tabanca ve çok miktarda tabanca malzemesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent genelinde ruhsatsız tabanca üretimi yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 2 Haziran'da bir adreste arama yapıldı.

Yapılan aramada; 25 adet ruhsatsız tabanca, 46 adet şarjör, 700 adet ucu açık içerisine yiv ve set verilmiş tabanca namlusu, çok sayıda silah parçaları, silah imalatında kullanılan teknik malzemeler (matkap, spiral makinası, mengene, yapıştırıcı vb.) ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli sevk edildiği adli makamlarda tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Batman Güncel Haberler

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