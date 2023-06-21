Batman'da 246 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Batman'da iki adrese düzenlenen operasyonda 246 bin litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman'da iki adrese düzenlenen operasyonda 246 bin litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte akaryakıt kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bayındır Mahallesi'nde tespit edilen iki iş yerine düzenlenen operasyonda, 246 bin litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.