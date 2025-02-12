Batman'da 210 Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Batman'da, valizinde 210 gümrük kaçağı elektronik sigara bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince (KOM) Suçeken köyü mevkisinde yol kontrolü yapıldı.

Denetimde, durdurulan bir minibüsteki yolcunun valizinde gümrük kaçağı 210 elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.