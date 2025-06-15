Batman'da 200 Dönüm Buğday Yangında Yandı

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Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Bahçeli köyünde çıkan yangında 200 dönüm ekili buğday zarar gördü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BATMAN'da çıkan yangında 200 dönüm ekili buğday yandı.

Yangın öğle saatlerinde Beşiri İlçesine bağlı Bahçeli köyünde buğday ekili bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 200 dönüm ekili buğday yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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