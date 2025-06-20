Batman’da 20 Santimetrelik Dev Etçil Çekirge Şaşkınlık Yarattı

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Batman’da 20 Santimetrelik Dev Etçil Çekirge Şaşkınlık Yarattı
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Batman kırsalında piknik yapanlar, 20 santimetre boyundaki dev etçil çekirgeyi görünce şaşırdı. Uzmanlar, bu tür çekirgelerin insanlara zarar vermediğini, tarıma zararlı böceklerle beslendiğini belirtti.

Batman kırsalında 20 santimetrelik dev etçil çekirge şaşkınlığa neden oldu

BATMAN - Batman kırsalında piknik yapan vatandaşlar, büyüklüğü 20 santimetreyi bulan dev bir etçil çekirgeyle karşılaştı.

Çekirgeyi gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken, cep telefonlarıyla görüntü almakla yetindi. Edinilen bilgilere göre bir vatandaş, kırsalda bulduğu dev çekirgeyi doğadan alıp kendi özel aracıyla şehir merkezine taşıdı. Uzmanlar ise özellikle yaz aylarında daha sık görülen bu tür etçil çekirgelerin insanlara zarar vermediğini, aksine tarıma zararlı böceklerle beslendiklerini belirterek endişeye gerek olmadığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN - Güncel
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