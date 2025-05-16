Batman'da 2 Ton Uyuşturucu İmha Edildi

Batman'da 2 Ton Uyuşturucu İmha Edildi
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Batman'da polis ve jandarma ekiplerinin son 2 yılda gerçekleştirdiği 165 operasyonda ele geçirilen 2 ton uyuşturucu yakılıp imha edildi. Olay, gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra görüntülendi.

BATMAN'da polis ve jandarma ekiplerinin son 2 yılda gerçekleştirdikleri 165 operasyonda ele geçirilen 2 ton uyuşturucu yakılıp imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri tarafından son 2 yılda 165 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 ton uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucular, gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra Batman-Hasankeyf kara yolu kenarındaki boş arazide yakılıp imha edildi. O anlar dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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