Üye Girişi
Haberler

Batman'da 2 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Batman'da 2 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da, emniyet ekiplerince durdurulan otomobilde 2 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Batman'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan otomobilde 2 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gelen şüpheli otomobili durdurdu.

Araçta narkotik dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada 2 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan K.Y, S.G. ve E.T. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı

Adalet Bakanı Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı

 Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış

9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış

 5. kattan düşerek can veren Tuğba'nın ölümünde korkunç şüphe! Profesör koca tutuklandı

5. kattan düşerek can veren Tuğba'nın ölümünde korkunç şüphe
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti

Irak'tan kritik misafir! Bölgeyi kalkındıracak projeyi masaya yatırdılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul İSKİ su kesintisi! 2-3 Kasım Esenyurt, Ataşehir, Küçükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 2-3 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Cuma günü hangi diziler var? 1 Kasım Cuma TV'de bu akşamki diziler Gaziantep Göztepe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Gaziantep Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 2-3 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 2-3 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yavuz Engin görevden alındı mı? Yenidoğan Çetesi savcısı görevden alındı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi! 2-3 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 2-3 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.